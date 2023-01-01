ريال كمبودي إلى شلن كيني

تحويل KHR إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

1000 khr
36 kes

1.00000 KHR = 0.03582 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 17:17 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

KHR إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 KES
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.066488.65461.436011.660020.964118.3122
1GBP1.1535411.23015102.2681.656521.914931.1121221.1241
1USD0.937750.812909183.13451.34661.556660.904117.172
1INR0.01127970.009778240.012028710.01619780.01872460.01087510.206557

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

KHR إلى USD

KHR إلى CAD

KHR إلى AUD

KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

KHR إلى CZK

KHR إلى INR

KHR إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل ريال كمبوديا / شلن كيني
1 KHR0.03582 KES
5 KHR0.17910 KES
10 KHR0.35820 KES
20 KHR0.71640 KES
50 KHR1.79101 KES
100 KHR3.58202 KES
250 KHR8.95505 KES
500 KHR17.91010 KES
1000 KHR35.82020 KES
2000 KHR71.64040 KES
5000 KHR179.10100 KES
10000 KHR358.20200 KES
معدلات التحويل شلن كيني / ريال كمبوديا
1 KES27.91720 KHR
5 KES139.58600 KHR
10 KES279.17200 KHR
20 KES558.34400 KHR
50 KES1395.86000 KHR
100 KES2791.72000 KHR
250 KES6979.30000 KHR
500 KES13958.60000 KHR
1000 KES27917.20000 KHR
2000 KES55834.40000 KHR
5000 KES139586.00000 KHR
10000 KES279172.00000 KHR