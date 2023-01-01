10 ريال كمبودي إلى شلن كيني

تحويل KHR إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

١٠ khr
٠ kes

1.00000 KHR = 0.03628 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 06:44
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KHR إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1USD11.371451.58290.94517.3173523.271783.14350.822368
1CAD0.72915511.154180.6891185.3354816.968560.62450.599634
1AUD0.631750.86641410.5970614.6227414.701952.52590.519531
1EUR1.05811.451131.6748717.7424924.623587.97410.87015

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الريالات الكمبودية

KHR إلى USD

KHR إلى CAD

KHR إلى AUD

KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

KHR إلى CZK

KHR إلى INR

KHR إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / شلن كيني
1 KHR0.03628 KES
5 KHR0.18138 KES
10 KHR0.36276 KES
20 KHR0.72551 KES
50 KHR1.81378 KES
100 KHR3.62757 KES
250 KHR9.06893 KES
500 KHR18.13785 KES
1000 KHR36.27570 KES
2000 KHR72.55140 KES
5000 KHR181.37850 KES
10000 KHR362.75700 KES
معدلات التحويل شلن كيني / ريال كمبوديا
1 KES27.56670 KHR
5 KES137.83350 KHR
10 KES275.66700 KHR
20 KES551.33400 KHR
50 KES1378.33500 KHR
100 KES2756.67000 KHR
250 KES6891.67500 KHR
500 KES13783.35000 KHR
1000 KES27566.70000 KHR
2000 KES55133.40000 KHR
5000 KES137833.50000 KHR
10000 KES275667.00000 KHR