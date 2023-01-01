ريال كمبودي إلى دينار كويتي

تحويل KHR إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ khr
٠٫٠٧٥ kwd

1.00000 KHR = 0.00008 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 17:19 UTC
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KHR إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.066488.65461.436011.660020.964118.3122
1GBP1.1535411.23015102.2681.656521.914931.1121221.1241
1USD0.937750.812909183.13451.34661.556660.904117.172
1INR0.01127970.009778240.012028710.01619780.01872460.01087510.206557

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

KHR إلى USD

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KHR إلى AUD

KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

KHR إلى CZK

KHR إلى INR

KHR إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / Kuwaiti Dinar
1 KHR0.00008 KWD
5 KHR0.00038 KWD
10 KHR0.00075 KWD
20 KHR0.00150 KWD
50 KHR0.00375 KWD
100 KHR0.00750 KWD
250 KHR0.01876 KWD
500 KHR0.03752 KWD
1000 KHR0.07504 KWD
2000 KHR0.15008 KWD
5000 KHR0.37521 KWD
10000 KHR0.75043 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / ريال كمبوديا
1 KWD13325.80000 KHR
5 KWD66629.00000 KHR
10 KWD133258.00000 KHR
20 KWD266516.00000 KHR
50 KWD666290.00000 KHR
100 KWD1332580.00000 KHR
250 KWD3331450.00000 KHR
500 KWD6662900.00000 KHR
1000 KWD13325800.00000 KHR
2000 KWD26651600.00000 KHR
5000 KWD66629000.00000 KHR
10000 KWD133258000.00000 KHR