Kamboçya rielinden Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile KHR → KWD çevirin

1.000 khr
0,076 kwd

1.00000 KHR = 0.00008 KWD

08:46 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551751.073589.1331.452391.652430.9485618.312
1 GBP1.1693511.2553104.2281.698361.932271.109221.4132
1 USD0.931550.796622183.03031.352951.539290.8836517.0582
1 INR0.01121920.009594360.012043810.01629470.01853890.01064250.205445

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Kamboçya rielinden Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

KHR → CAD

KHR → AUD

KHR → EUR

KHR → CNY

KHR → CZK

KHR → INR

KHR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Kuveyt Dinarı
1 KHR0.00008 KWD
5 KHR0.00038 KWD
10 KHR0.00076 KWD
20 KHR0.00151 KWD
50 KHR0.00378 KWD
100 KHR0.00756 KWD
250 KHR0.01890 KWD
500 KHR0.03780 KWD
1000 KHR0.07559 KWD
2000 KHR0.15119 KWD
5000 KHR0.37797 KWD
10000 KHR0.75593 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Kamboçya Rieli
1 KWD13228.70000 KHR
5 KWD66143.50000 KHR
10 KWD132287.00000 KHR
20 KWD264574.00000 KHR
50 KWD661435.00000 KHR
100 KWD1322870.00000 KHR
250 KWD3307175.00000 KHR
500 KWD6614350.00000 KHR
1000 KWD13228700.00000 KHR
2000 KWD26457400.00000 KHR
5000 KWD66143500.00000 KHR
10000 KWD132287000.00000 KHR