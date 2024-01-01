2.000 Kuveyt dinarından Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile KWD → KHR çevirin

1,000ك KWD = 13.160៛ KHR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → KHR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KHR
1 KWD → KHRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek13.266,500013.398,4000
Düşük13.155,100013.155,1000
Ortalama13.234,546713.285,3300
Değişim-0.70%-1.80%
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1 KWD → KHR istatistikleri

KWD → KHR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 13.266,5000, en düşük 13.155,1000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 13.234,5467 oldu. KWD → KHR kurundaki değişiklik -0.70 değerindeydi.

KWD → KHR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 13.398,4000, en düşük 13.155,1000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 13.285,3300 oldu. KWD → KHR kurundaki değişiklik -1.80 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - KHR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Kamboçya Rieli
1 KWD13.157,20000 KHR
5 KWD65.786,00000 KHR
10 KWD131.572,00000 KHR
20 KWD263.144,00000 KHR
50 KWD657.860,00000 KHR
100 KWD1.315.720,00000 KHR
250 KWD3.289.300,00000 KHR
500 KWD6.578.600,00000 KHR
1000 KWD13.157.200,00000 KHR
2000 KWD26.314.400,00000 KHR
5000 KWD65.786.000,00000 KHR
10000 KWD131.572.000,00000 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Kuveyt Dinarı
1 KHR0,00008 KWD
5 KHR0,00038 KWD
10 KHR0,00076 KWD
20 KHR0,00152 KWD
50 KHR0,00380 KWD
100 KHR0,00760 KWD
250 KHR0,01900 KWD
500 KHR0,03800 KWD
1000 KHR0,07600 KWD
2000 KHR0,15201 KWD
5000 KHR0,38002 KWD
10000 KHR0,76004 KWD