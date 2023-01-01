10 ريال كمبودي إلى دينار كويتي

تحويل KHR إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٠ khr
٠٫٠٠١ kwd

1.00000 KHR = 0.00007 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 06:50
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KHR إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.870251.058588.02491.451311.675240.9462519.2787
1GBP1.149111.2163101.1481.667671.924981.0873322.1527
1USD0.944750.822166183.161.37111.582650.89418.2132
1INR0.01136040.009886550.01202510.01648750.01903140.01075040.219014

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الريالات الكمبودية

KHR إلى USD

KHR إلى CAD

KHR إلى AUD

KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

KHR إلى CZK

KHR إلى INR

KHR إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / Kuwaiti Dinar
1 KHR0.00007 KWD
5 KHR0.00037 KWD
10 KHR0.00075 KWD
20 KHR0.00150 KWD
50 KHR0.00374 KWD
100 KHR0.00748 KWD
250 KHR0.01870 KWD
500 KHR0.03740 KWD
1000 KHR0.07480 KWD
2000 KHR0.14960 KWD
5000 KHR0.37400 KWD
10000 KHR0.74800 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / ريال كمبوديا
1 KWD13368.90000 KHR
5 KWD66844.50000 KHR
10 KWD133689.00000 KHR
20 KWD267378.00000 KHR
50 KWD668445.00000 KHR
100 KWD1336890.00000 KHR
250 KWD3342225.00000 KHR
500 KWD6684450.00000 KHR
1000 KWD13368900.00000 KHR
2000 KWD26737800.00000 KHR
5000 KWD66844500.00000 KHR
10000 KWD133689000.00000 KHR