ريال كمبودي إلى شلن أوغندي

تحويل KHR إلى UGX بسعر الصرف الحقيقي

1000 khr
910 ugx

1.00000 KHR = 0.91009 UGX

متوسط سعر صرف السوق عند 17:17 UTC
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KHR إلى UGX مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 UGX
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.0667588.68371.436541.659920.964218.3095
1GBP1.1535411.23055102.3011.657121.914811.1122421.1209
1USD0.93740.812645183.13451.346651.556060.90417.1638
1INR0.0112760.009775060.012028710.01619840.01871730.01087390.206458

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى شلن أوغندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UGX في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى UGX وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / شلن أوغندي
1 KHR0.91009 UGX
5 KHR4.55043 UGX
10 KHR9.10085 UGX
20 KHR18.20170 UGX
50 KHR45.50425 UGX
100 KHR91.00850 UGX
250 KHR227.52125 UGX
500 KHR455.04250 UGX
1000 KHR910.08500 UGX
2000 KHR1820.17000 UGX
5000 KHR4550.42500 UGX
10000 KHR9100.85000 UGX
معدلات التحويل شلن أوغندي / ريال كمبوديا
1 UGX1.09880 KHR
5 UGX5.49400 KHR
10 UGX10.98800 KHR
20 UGX21.97600 KHR
50 UGX54.94000 KHR
100 UGX109.88000 KHR
250 UGX274.70000 KHR
500 UGX549.40000 KHR
1000 UGX1098.80000 KHR
2000 UGX2197.60000 KHR
5000 UGX5494.00000 KHR
10000 UGX10988.00000 KHR