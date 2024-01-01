Kamboçya rielinden Uganda şilinine

Reel döviz kuru ile KHR → UGX çevirin

1.000 khr
946 ugx

1.00000 KHR = 0.94635 UGX

08:53 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551351.0730589.09511.45211.65250.9480518.3136
1 GBP1.1694111.25485104.191.698131.932471.1086621.4164
1 USD0.931950.796908183.02981.353251.540.8835517.0669
1 INR0.0112240.009597860.012043910.01629840.01854760.01064140.205552

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Kamboçya rielinden Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

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KHR → CZK

KHR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Uganda Şilini
1 KHR0.94635 UGX
5 KHR4.73177 UGX
10 KHR9.46354 UGX
20 KHR18.92708 UGX
50 KHR47.31770 UGX
100 KHR94.63540 UGX
250 KHR236.58850 UGX
500 KHR473.17700 UGX
1000 KHR946.35400 UGX
2000 KHR1892.70800 UGX
5000 KHR4731.77000 UGX
10000 KHR9463.54000 UGX
Çevrim kurları Uganda Şilini / Kamboçya Rieli
1 UGX1.05669 KHR
5 UGX5.28345 KHR
10 UGX10.56690 KHR
20 UGX21.13380 KHR
50 UGX52.83450 KHR
100 UGX105.66900 KHR
250 UGX264.17250 KHR
500 UGX528.34500 KHR
1000 UGX1056.69000 KHR
2000 UGX2113.38000 KHR
5000 UGX5283.45000 KHR
10000 UGX10566.90000 KHR