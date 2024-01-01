1 شلن أوغندي إلى ريال كمبودي

تحويل UGX إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

1 ugx
1.10 khr

Ush1.000 UGX = ៛1.096 KHR

Mid-market exchange rate at 04:32
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UGX إلى KHR مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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KHR

أعلى العملات

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11.4720.8971.3040.75583.9511,589.391.345
1 AUD0.67910.6090.8850.51357.0151,079.430.914
1 EUR1.1151.64211.4540.84393.6431,772.891.501
1 SGD0.7671.1290.68810.57964.3971,219.181.032

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن أوغندي إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UGX في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UGX الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن أوغندي / ريال كمبوديا
1 UGX١٫٠٩٥٦٤ KHR
5 UGX٥٫٤٧٨٢٠ KHR
10 UGX١٠٫٩٥٦٤٠ KHR
20 UGX٢١٫٩١٢٨٠ KHR
50 UGX٥٤٫٧٨٢٠٠ KHR
100 UGX١٠٩٫٥٦٤٠٠ KHR
250 UGX٢٧٣٫٩١٠٠٠ KHR
500 UGX٥٤٧٫٨٢٠٠٠ KHR
1000 UGX١٬٠٩٥٫٦٤٠٠٠ KHR
2000 UGX٢٬١٩١٫٢٨٠٠٠ KHR
5000 UGX٥٬٤٧٨٫٢٠٠٠٠ KHR
10000 UGX١٠٬٩٥٦٫٤٠٠٠٠ KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / شلن أوغندي
1 KHR٠٫٩١٢٧١ UGX
5 KHR٤٫٥٦٣٥٦ UGX
10 KHR٩٫١٢٧١١ UGX
20 KHR١٨٫٢٥٤٢٢ UGX
50 KHR٤٥٫٦٣٥٥٥ UGX
100 KHR٩١٫٢٧١١٠ UGX
250 KHR٢٢٨٫١٧٧٧٥ UGX
500 KHR٤٥٦٫٣٥٥٥٠ UGX
1000 KHR٩١٢٫٧١١٠٠ UGX
2000 KHR١٬٨٢٥٫٤٢٢٠٠ UGX
5000 KHR٤٬٥٦٣٫٥٥٥٠٠ UGX
10000 KHR٩٬١٢٧٫١١٠٠٠ UGX