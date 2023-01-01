ريال كمبودي إلى سول بيروفي

تحويل KHR إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

1000 khr
0.91 pen

1.00000 KHR = 0.00091 PEN

متوسط سعر صرف السوق عند 17:22 UTC
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KHR إلى PEN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 PEN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.066488.65461.435961.65990.9640518.3025
1GBP1.1536711.2303102.281.656661.915011.1121921.1155
1USD0.937750.81281183.13451.346551.556540.9040517.1629
1INR0.01127970.009777050.012028710.01619720.01872320.01087450.206447

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

KHR إلى USD

KHR إلى CAD

KHR إلى AUD

KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

KHR إلى CZK

KHR إلى INR

KHR إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / Peruvian Nuevo Sol
1 KHR0.00091 PEN
5 KHR0.00454 PEN
10 KHR0.00909 PEN
20 KHR0.01818 PEN
50 KHR0.04544 PEN
100 KHR0.09088 PEN
250 KHR0.22719 PEN
500 KHR0.45438 PEN
1000 KHR0.90876 PEN
2000 KHR1.81752 PEN
5000 KHR4.54380 PEN
10000 KHR9.08761 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / ريال كمبوديا
1 PEN1100.40000 KHR
5 PEN5502.00000 KHR
10 PEN11004.00000 KHR
20 PEN22008.00000 KHR
50 PEN55020.00000 KHR
100 PEN110040.00000 KHR
250 PEN275100.00000 KHR
500 PEN550200.00000 KHR
1000 PEN1100400.00000 KHR
2000 PEN2200800.00000 KHR
5000 PEN5502000.00000 KHR
10000 PEN11004000.00000 KHR