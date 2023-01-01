ألف سول بيروفي إلى ريال كمبودي

تحويل PEN إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ pen
١٬١٠١٬٦٧٠ khr

1.00000 PEN = 1101.67000 KHR

Mid-market exchange rate at 22:18
تتبع سعر الصرف
Wise

A cheaper way to shop online internationally

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.072989.21161.465471.647830.964518.7318
1GBP1.1527411.2368102.841.689351.899551.1118221.5933
1USD0.932050.808538183.151.36591.535860.89917.459
1INR0.01120930.009723850.012026510.01642690.0184710.01081180.20997

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سول بيروفي إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PEN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PEN الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بيرو نويفو سولس

PEN إلى USD

PEN إلى EUR

PEN إلى GBP

PEN إلى INR

PEN إلى JPY

PEN إلى RUB

PEN إلى AUD

PEN إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / ريال كمبوديا
1 PEN1101.67000 KHR
5 PEN5508.35000 KHR
10 PEN11016.70000 KHR
20 PEN22033.40000 KHR
50 PEN55083.50000 KHR
100 PEN110167.00000 KHR
250 PEN275417.50000 KHR
500 PEN550835.00000 KHR
1000 PEN1101670.00000 KHR
2000 PEN2203340.00000 KHR
5000 PEN5508350.00000 KHR
10000 PEN11016700.00000 KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / Peruvian Nuevo Sol
1 KHR0.00091 PEN
5 KHR0.00454 PEN
10 KHR0.00908 PEN
20 KHR0.01815 PEN
50 KHR0.04539 PEN
100 KHR0.09077 PEN
250 KHR0.22693 PEN
500 KHR0.45386 PEN
1000 KHR0.90771 PEN
2000 KHR1.81542 PEN
5000 KHR4.53855 PEN
10000 KHR9.07710 PEN