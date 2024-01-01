Kamboçya rielinden Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile KHR → PEN çevirin

1.000 khr
0,95 pen

1.00000 KHR = 0.00095 PEN

08:48 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1 USD11.352951.539290.931657.193623.703583.02840.796781
1 CAD0.73912611.137730.6885845.3169717.519261.36840.588921
1 AUD0.649650.87894410.6052264.6733215.39953.93940.517629
1 EUR1.07341.452261.6522717.7216125.442589.12270.855275

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Kamboçya rielinden Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

KHR → CAD

KHR → AUD

KHR → EUR

KHR → CNY

KHR → CZK

KHR → INR

KHR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Peru Nuevo Solü
1 KHR0.00095 PEN
5 KHR0.00475 PEN
10 KHR0.00951 PEN
20 KHR0.01901 PEN
50 KHR0.04753 PEN
100 KHR0.09507 PEN
250 KHR0.23767 PEN
500 KHR0.47534 PEN
1000 KHR0.95067 PEN
2000 KHR1.90134 PEN
5000 KHR4.75335 PEN
10000 KHR9.50671 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Kamboçya Rieli
1 PEN1051.89000 KHR
5 PEN5259.45000 KHR
10 PEN10518.90000 KHR
20 PEN21037.80000 KHR
50 PEN52594.50000 KHR
100 PEN105189.00000 KHR
250 PEN262972.50000 KHR
500 PEN525945.00000 KHR
1000 PEN1051890.00000 KHR
2000 PEN2103780.00000 KHR
5000 PEN5259450.00000 KHR
10000 PEN10518900.00000 KHR