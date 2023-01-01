ريال كمبودي إلى ليرة لبنانية

تحويل KHR إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

1000 khr
3652.49 lbp

1.00000 KHR = 3.65249 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 17:18 UTC
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KHR إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.0663588.65051.435951.659950.96418.3081
1GBP1.1535411.23015102.2681.656521.914931.1120121.1203
1USD0.937750.812909183.13451.34661.556660.90417.1689
1INR0.01128030.009778240.012028710.01619780.01872460.01087390.20652

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

KHR إلى USD

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KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

KHR إلى CZK

KHR إلى INR

KHR إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / جنيه لبناني
1 KHR3.65249 LBP
5 KHR18.26245 LBP
10 KHR36.52490 LBP
20 KHR73.04980 LBP
50 KHR182.62450 LBP
100 KHR365.24900 LBP
250 KHR913.12250 LBP
500 KHR1826.24500 LBP
1000 KHR3652.49000 LBP
2000 KHR7304.98000 LBP
5000 KHR18262.45000 LBP
10000 KHR36524.90000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / ريال كمبوديا
1 LBP0.27379 KHR
5 LBP1.36893 KHR
10 LBP2.73786 KHR
20 LBP5.47572 KHR
50 LBP13.68930 KHR
100 LBP27.37860 KHR
250 LBP68.44650 KHR
500 LBP136.89300 KHR
1000 LBP273.78600 KHR
2000 LBP547.57200 KHR
5000 LBP1368.93000 KHR
10000 LBP2737.86000 KHR