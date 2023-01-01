ريال كمبودي إلى كولون كوستاريكي

تحويل KHR إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ khr
١٣٠٫٣٤ crc

1.00000 KHR = 0.13034 CRC

متوسط سعر صرف السوق عند 17:14 UTC
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KHR إلى CRC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 CRC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0661588.63381.4361.659760.963918.3167
1GBP1.153811.23015102.2681.656891.915081.1121521.1342
1USD0.937950.812909183.13451.34691.556780.904117.1802
1INR0.01128240.009778240.012028710.01620150.01872610.01087510.206655

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

KHR إلى USD

KHR إلى CAD

KHR إلى AUD

KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

KHR إلى CZK

KHR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / كوستاريكا كولوين
1 KHR0.13034 CRC
5 KHR0.65170 CRC
10 KHR1.30339 CRC
20 KHR2.60678 CRC
50 KHR6.51695 CRC
100 KHR13.03390 CRC
250 KHR32.58475 CRC
500 KHR65.16950 CRC
1000 KHR130.33900 CRC
2000 KHR260.67800 CRC
5000 KHR651.69500 CRC
10000 KHR1303.39000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / ريال كمبوديا
1 CRC7.67230 KHR
5 CRC38.36150 KHR
10 CRC76.72300 KHR
20 CRC153.44600 KHR
50 CRC383.61500 KHR
100 CRC767.23000 KHR
250 CRC1918.07500 KHR
500 CRC3836.15000 KHR
1000 CRC7672.30000 KHR
2000 CRC15344.60000 KHR
5000 CRC38361.50000 KHR
10000 CRC76723.00000 KHR