1 ريال كمبودي إلى كولون كوستاريكي

تحويل KHR إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

1 khr
0.13 crc

1.00000 KHR = 0.12839 CRC

متوسط سعر صرف السوق عند 06:21
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KHR إلى CRC مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 CRC
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1USD11.37161.583910.94597.3173523.268783.14850.823249
1CAD0.72907611.154790.6896295.334916.964560.62150.60021
1AUD0.631350.8659610.5971914.6198114.690752.49580.519758
1EUR1.05721.450061.6745117.735924.599587.90460.8704

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

KHR إلى USD

KHR إلى CAD

KHR إلى AUD

KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

KHR إلى CZK

KHR إلى INR

KHR إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / كوستاريكا كولوين
1 KHR0.12839 CRC
5 KHR0.64193 CRC
10 KHR1.28386 CRC
20 KHR2.56772 CRC
50 KHR6.41930 CRC
100 KHR12.83860 CRC
250 KHR32.09650 CRC
500 KHR64.19300 CRC
1000 KHR128.38600 CRC
2000 KHR256.77200 CRC
5000 KHR641.93000 CRC
10000 KHR1283.86000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / ريال كمبوديا
1 CRC7.78903 KHR
5 CRC38.94515 KHR
10 CRC77.89030 KHR
20 CRC155.78060 KHR
50 CRC389.45150 KHR
100 CRC778.90300 KHR
250 CRC1947.25750 KHR
500 CRC3894.51500 KHR
1000 CRC7789.03000 KHR
2000 CRC15578.06000 KHR
5000 CRC38945.15000 KHR
10000 CRC77890.30000 KHR