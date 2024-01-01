Kamboçya rielinden Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile KHR → CRC çevirin

1.000 khr
127,31 crc

1.00000 KHR = 0.12731 CRC

04:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1 USD11.353251.539290.931657.193623.71783.02790.796781
1 CAD0.73896211.137480.6884635.315817.526261.35440.588791
1 AUD0.649650.87913910.6052554.6733215.407753.93910.517629
1 EUR1.073351.452511.652217.7212525.45789.1180.85522

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Kamboçya rielinden Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

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KHR → AUD

KHR → EUR

KHR → CNY

KHR → CZK

KHR → INR

KHR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Kosta Rika Kolonu
1 KHR0.12731 CRC
5 KHR0.63653 CRC
10 KHR1.27305 CRC
20 KHR2.54610 CRC
50 KHR6.36525 CRC
100 KHR12.73050 CRC
250 KHR31.82625 CRC
500 KHR63.65250 CRC
1000 KHR127.30500 CRC
2000 KHR254.61000 CRC
5000 KHR636.52500 CRC
10000 KHR1273.05000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Kamboçya Rieli
1 CRC7.85514 KHR
5 CRC39.27570 KHR
10 CRC78.55140 KHR
20 CRC157.10280 KHR
50 CRC392.75700 KHR
100 CRC785.51400 KHR
250 CRC1963.78500 KHR
500 CRC3927.57000 KHR
1000 CRC7855.14000 KHR
2000 CRC15710.28000 KHR
5000 CRC39275.70000 KHR
10000 CRC78551.40000 KHR