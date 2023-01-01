ريال كمبودي إلى نيراس نيجيري

تحويل KHR إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

1000 khr
187.75 ngn

1.00000 KHR = 0.18774 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 17:22 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

KHR إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 NGN
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.066488.65461.435961.65990.9640518.3025
1GBP1.1536711.2303102.281.656661.915011.1121921.1155
1USD0.937750.81281183.13451.346551.556540.9040517.1629
1INR0.01127970.009777050.012028710.01619720.01872320.01087450.206447

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

KHR إلى USD

KHR إلى CAD

KHR إلى AUD

KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

KHR إلى CZK

KHR إلى INR

KHR إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل ريال كمبوديا / النيرة النيجيرية
1 KHR0.18774 NGN
5 KHR0.93873 NGN
10 KHR1.87745 NGN
20 KHR3.75490 NGN
50 KHR9.38725 NGN
100 KHR18.77450 NGN
250 KHR46.93625 NGN
500 KHR93.87250 NGN
1000 KHR187.74500 NGN
2000 KHR375.49000 NGN
5000 KHR938.72500 NGN
10000 KHR1877.45000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / ريال كمبوديا
1 NGN5.32639 KHR
5 NGN26.63195 KHR
10 NGN53.26390 KHR
20 NGN106.52780 KHR
50 NGN266.31950 KHR
100 NGN532.63900 KHR
250 NGN1331.59750 KHR
500 NGN2663.19500 KHR
1000 NGN5326.39000 KHR
2000 NGN10652.78000 KHR
5000 NGN26631.95000 KHR
10000 NGN53263.90000 KHR