Kamboçya rielinden Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile KHR → NGN çevirin

1.000 khr
371,83 ngn

1.00000 KHR = 0.37183 NGN

08:49 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855211.0733589.11781.45231.65220.94835518.3125
1 GBP1.169311.25505104.2041.698151.931891.1089121.4125
1 USD0.931650.796781183.02771.353051.539290.8835517.0611
1 INR0.01122110.009596570.012044210.01629640.01853950.01064160.205487

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Kamboçya rielinden Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

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KHR → CZK

KHR → INR

KHR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Nijerya Nairası
1 KHR0.37183 NGN
5 KHR1.85915 NGN
10 KHR3.71830 NGN
20 KHR7.43660 NGN
50 KHR18.59150 NGN
100 KHR37.18300 NGN
250 KHR92.95750 NGN
500 KHR185.91500 NGN
1000 KHR371.83000 NGN
2000 KHR743.66000 NGN
5000 KHR1859.15000 NGN
10000 KHR3718.30000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Kamboçya Rieli
1 NGN2.68940 KHR
5 NGN13.44700 KHR
10 NGN26.89400 KHR
20 NGN53.78800 KHR
50 NGN134.47000 KHR
100 NGN268.94000 KHR
250 NGN672.35000 KHR
500 NGN1344.70000 KHR
1000 NGN2689.40000 KHR
2000 NGN5378.80000 KHR
5000 NGN13447.00000 KHR
10000 NGN26894.00000 KHR