ريال كمبودي إلى ليو روماني

تحويل KHR إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1000 khr
1.13 ron

1.00000 KHR = 0.00113 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 17:23 UTC
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KHR إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.0666588.67541.436241.659770.9641518.3085
1GBP1.1535411.23045102.2931.65681.914651.1121821.1201
1USD0.937550.812711183.13451.34651.556060.903917.1645
1INR0.01127710.009775850.012028710.01619660.01871730.01087270.206467

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / Romanian Leu
1 KHR0.00113 RON
5 KHR0.00566 RON
10 KHR0.01133 RON
20 KHR0.02265 RON
50 KHR0.05663 RON
100 KHR0.11326 RON
250 KHR0.28314 RON
500 KHR0.56629 RON
1000 KHR1.13258 RON
2000 KHR2.26516 RON
5000 KHR5.66290 RON
10000 KHR11.32580 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / ريال كمبوديا
1 RON882.94100 KHR
5 RON4414.70500 KHR
10 RON8829.41000 KHR
20 RON17658.82000 KHR
50 RON44147.05000 KHR
100 RON88294.10000 KHR
250 RON220735.25000 KHR
500 RON441470.50000 KHR
1000 RON882941.00000 KHR
2000 RON1765882.00000 KHR
5000 RON4414705.00000 KHR
10000 RON8829410.00000 KHR