ألف ريال كمبودي إلى ليو روماني

تحويل KHR إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1,000 khr
1.10 ron

៛1.000 KHR = L0.001101 RON

Mid-market exchange rate at 20:59
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KHR إلى RON مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1 USD11.3681.4990.9077.15922.83883.8710.772
1 CAD0.73111.0960.6635.23416.69661.3160.565
1 AUD0.6670.91210.6054.77515.23255.9380.515
1 EUR1.1031.5081.65317.89525.18492.4890.852

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / Romanian Leu
1 KHR٠٫٠٠١١٠ RON
5 KHR٠٫٠٠٥٥١ RON
10 KHR٠٫٠١١٠١ RON
20 KHR٠٫٠٢٢٠٢ RON
50 KHR٠٫٠٥٥٠٥ RON
100 KHR٠٫١١٠١٠ RON
250 KHR٠٫٢٧٥٢٦ RON
500 KHR٠٫٥٥٠٥٢ RON
1000 KHR١٫١٠١٠٣ RON
2000 KHR٢٫٢٠٢٠٦ RON
5000 KHR٥٫٥٠٥١٥ RON
10000 KHR١١٫٠١٠٣٠ RON
معدلات التحويل Romanian Leu / ريال كمبوديا
1 RON٩٠٨٫٢٣٩٠٠ KHR
5 RON٤٬٥٤١٫١٩٥٠٠ KHR
10 RON٩٬٠٨٢٫٣٩٠٠٠ KHR
20 RON١٨٬١٦٤٫٧٨٠٠٠ KHR
50 RON٤٥٬٤١١٫٩٥٠٠٠ KHR
100 RON٩٠٬٨٢٣٫٩٠٠٠٠ KHR
250 RON٢٢٧٬٠٥٩٫٧٥٠٠٠ KHR
500 RON٤٥٤٬١١٩٫٥٠٠٠٠ KHR
1000 RON٩٠٨٬٢٣٩٫٠٠٠٠٠ KHR
2000 RON١٬٨١٦٬٤٧٨٫٠٠٠٠٠ KHR
5000 RON٤٬٥٤١٬١٩٥٫٠٠٠٠٠ KHR
10000 RON٩٬٠٨٢٬٣٩٠٫٠٠٠٠٠ KHR