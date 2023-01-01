5 ليو روماني إلى ريال كمبودي

تحويل RON إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

٥ ron
٤٬٤٦٠٫٩٧ khr

1.00000 RON = 892.19300 KHR

Mid-market exchange rate at 14:44
تتبع سعر الصرف
Wise

40+ currencies in one account

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.930751.36711.537990.8067121.34970.897683.2155
1EUR1.0744511.468881.652490.866751.450190.964389.4109
1CAD0.7314750.68079111.1250.590090.9872720.65657260.8701
1AUD0.65020.6051470.88888810.5245240.8775750.5836254.1067

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليوس الروماني

RON إلى USD

RON إلى EUR

RON إلى CAD

RON إلى AUD

RON إلى GBP

RON إلى SGD

RON إلى CHF

RON إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Romanian Leu / ريال كمبوديا
1 RON892.19300 KHR
5 RON4460.96500 KHR
10 RON8921.93000 KHR
20 RON17843.86000 KHR
50 RON44609.65000 KHR
100 RON89219.30000 KHR
250 RON223048.25000 KHR
500 RON446096.50000 KHR
1000 RON892193.00000 KHR
2000 RON1784386.00000 KHR
5000 RON4460965.00000 KHR
10000 RON8921930.00000 KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / Romanian Leu
1 KHR0.00112 RON
5 KHR0.00560 RON
10 KHR0.01121 RON
20 KHR0.02242 RON
50 KHR0.05604 RON
100 KHR0.11208 RON
250 KHR0.28021 RON
500 KHR0.56041 RON
1000 KHR1.12083 RON
2000 KHR2.24166 RON
5000 KHR5.60415 RON
10000 KHR11.20830 RON