50 ريال كمبودي إلى ليو روماني

تحويل KHR إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ khr
٠٫٠٦ ron

1.00000 KHR = 0.00114 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 07:13
تتبع سعر الصرف
40+ currencies in one account

KHR إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 RON
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1USD11.372551.586040.945257.3176523.282583.1550.822978
1CAD0.72857111.155540.6886955.3314316.963360.58430.599597
1AUD0.63050.86539310.5959924.6137814.679652.42920.518887
1EUR1.05791.452021.6778717.7413424.63187.96970.8706

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الريالات الكمبودية

KHR إلى USD

KHR إلى CAD

KHR إلى AUD

KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

KHR إلى CZK

KHR إلى INR

KHR إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل ريال كمبوديا / Romanian Leu
1 KHR0.00114 RON
5 KHR0.00568 RON
10 KHR0.01137 RON
20 KHR0.02274 RON
50 KHR0.05684 RON
100 KHR0.11368 RON
250 KHR0.28419 RON
500 KHR0.56838 RON
1000 KHR1.13676 RON
2000 KHR2.27352 RON
5000 KHR5.68380 RON
10000 KHR11.36760 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / ريال كمبوديا
1 RON879.69600 KHR
5 RON4398.48000 KHR
10 RON8796.96000 KHR
20 RON17593.92000 KHR
50 RON43984.80000 KHR
100 RON87969.60000 KHR
250 RON219924.00000 KHR
500 RON439848.00000 KHR
1000 RON879696.00000 KHR
2000 RON1759392.00000 KHR
5000 RON4398480.00000 KHR
10000 RON8796960.00000 KHR