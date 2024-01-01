Kamboçya rielinden Rumen leyine

Reel döviz kuru ile KHR → RON çevirin

1.000 khr
1,14 ron

1.00000 KHR = 0.00114 RON

08:50 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855281.0733589.11851.45241.652320.948618.3155
1 GBP1.1692111.25495104.1961.698141.931881.1091121.4143
1 USD0.931650.796844183.02841.353151.539410.8837517.0639
1 INR0.0112210.009597250.012044110.01629740.01854080.01064390.205519

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Kamboçya rielinden Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

KHR → CAD

KHR → AUD

KHR → EUR

KHR → CNY

KHR → CZK

KHR → INR

KHR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Rumen Leyi
1 KHR0.00114 RON
5 KHR0.00569 RON
10 KHR0.01137 RON
20 KHR0.02274 RON
50 KHR0.05686 RON
100 KHR0.11372 RON
250 KHR0.28430 RON
500 KHR0.56861 RON
1000 KHR1.13722 RON
2000 KHR2.27444 RON
5000 KHR5.68610 RON
10000 KHR11.37220 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Kamboçya Rieli
1 RON879.33400 KHR
5 RON4396.67000 KHR
10 RON8793.34000 KHR
20 RON17586.68000 KHR
50 RON43966.70000 KHR
100 RON87933.40000 KHR
250 RON219833.50000 KHR
500 RON439667.00000 KHR
1000 RON879334.00000 KHR
2000 RON1758668.00000 KHR
5000 RON4396670.00000 KHR
10000 RON8793340.00000 KHR