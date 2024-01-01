2.000 Romanya leyinden Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile RON → KHR çevirin

1,000L RON = 861,1៛ KHR

23:09 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → KHR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KHR
1 RON → KHRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek892,5120919,2200
Düşük856,3930856,3930
Ortalama877,9008895,7013
Değişim-2.96%-5.89%
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1 RON → KHR istatistikleri

RON → KHR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 892,5120, en düşük 856,3930 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 877,9008 oldu. RON → KHR kurundaki değişiklik -2.96 değerindeydi.

RON → KHR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 919,2200, en düşük 856,3930 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 895,7013 oldu. RON → KHR kurundaki değişiklik -5.89 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - KHR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5380,7891,3390,88384,402
1 EUR1,05911,4861,6290,8361,4190,93689,42
1 CAD0,7130,67311,0970,5630,9550,6360,195
1 AUD0,650,6140,91210,5130,8710,57454,891

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Kamboçya Rieli
1 RON861,13700 KHR
5 RON4.305,68500 KHR
10 RON8.611,37000 KHR
20 RON17.222,74000 KHR
50 RON43.056,85000 KHR
100 RON86.113,70000 KHR
250 RON215.284,25000 KHR
500 RON430.568,50000 KHR
1000 RON861.137,00000 KHR
2000 RON1.722.274,00000 KHR
5000 RON4.305.685,00000 KHR
10000 RON8.611.370,00000 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Rumen Leyi
1 KHR0,00116 RON
5 KHR0,00581 RON
10 KHR0,01161 RON
20 KHR0,02323 RON
50 KHR0,05806 RON
100 KHR0,11613 RON
250 KHR0,29032 RON
500 KHR0,58063 RON
1000 KHR1,16126 RON
2000 KHR2,32252 RON
5000 KHR5,80630 RON
10000 KHR11,61260 RON