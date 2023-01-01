ريال كمبودي إلى روبية باكستانية

تحويل KHR إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 khr
71.11 pkr

1.00000 KHR = 0.07111 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 17:17 UTC
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KHR إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.0666588.67541.436241.659770.9641518.3085
1GBP1.1535411.23045102.2931.65681.914651.1121821.1201
1USD0.937550.812711183.13451.34651.556060.903917.1645
1INR0.01127710.009775850.012028710.01619660.01871730.01087270.206467

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / Pakistani Rupee
1 KHR0.07111 PKR
5 KHR0.35553 PKR
10 KHR0.71106 PKR
20 KHR1.42211 PKR
50 KHR3.55528 PKR
100 KHR7.11057 PKR
250 KHR17.77642 PKR
500 KHR35.55285 PKR
1000 KHR71.10570 PKR
2000 KHR142.21140 PKR
5000 KHR355.52850 PKR
10000 KHR711.05700 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / ريال كمبوديا
1 PKR14.06360 KHR
5 PKR70.31800 KHR
10 PKR140.63600 KHR
20 PKR281.27200 KHR
50 PKR703.18000 KHR
100 PKR1406.36000 KHR
250 PKR3515.90000 KHR
500 PKR7031.80000 KHR
1000 PKR14063.60000 KHR
2000 PKR28127.20000 KHR
5000 PKR70318.00000 KHR
10000 PKR140636.00000 KHR