ألف ريال كمبودي إلى روبية باكستانية

تحويل KHR إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ khr
٦٧٫٥٥ pkr

1.00000 KHR = 0.06755 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 05:44
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KHR إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87031.057887.96931.451721.677180.945519.3075
1GBP1.1490311.2154101.0761.668011.927071.0864122.1841
1USD0.945350.822774183.16251.37241.585540.893818.2525
1INR0.01136760.009893570.012024710.01650260.01906560.01074760.21948

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الريالات الكمبودية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / Pakistani Rupee
1 KHR0.06755 PKR
5 KHR0.33773 PKR
10 KHR0.67545 PKR
20 KHR1.35091 PKR
50 KHR3.37726 PKR
100 KHR6.75453 PKR
250 KHR16.88632 PKR
500 KHR33.77265 PKR
1000 KHR67.54530 PKR
2000 KHR135.09060 PKR
5000 KHR337.72650 PKR
10000 KHR675.45300 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / ريال كمبوديا
1 PKR14.80490 KHR
5 PKR74.02450 KHR
10 PKR148.04900 KHR
20 PKR296.09800 KHR
50 PKR740.24500 KHR
100 PKR1480.49000 KHR
250 PKR3701.22500 KHR
500 PKR7402.45000 KHR
1000 PKR14804.90000 KHR
2000 PKR29609.80000 KHR
5000 PKR74024.50000 KHR
10000 PKR148049.00000 KHR