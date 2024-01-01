Kamboçya rielinden Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile KHR → PKR çevirin

1.000 khr
68,43 pkr

1.00000 KHR = 0.06843 PKR

08:49 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1 USD11.352951.539290.931657.193623.703583.02840.796781
1 CAD0.73912611.137730.6885845.3169717.519261.36840.588921
1 AUD0.649650.87894410.6052264.6733215.39953.93940.517629
1 EUR1.07341.452261.6522717.7216125.442589.12270.855275

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Kamboçya rielinden Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

KHR → CAD

KHR → AUD

KHR → EUR

KHR → CNY

KHR → CZK

KHR → INR

KHR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Pakistan Rupisi
1 KHR0.06843 PKR
5 KHR0.34215 PKR
10 KHR0.68430 PKR
20 KHR1.36861 PKR
50 KHR3.42151 PKR
100 KHR6.84303 PKR
250 KHR17.10758 PKR
500 KHR34.21515 PKR
1000 KHR68.43030 PKR
2000 KHR136.86060 PKR
5000 KHR342.15150 PKR
10000 KHR684.30300 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Kamboçya Rieli
1 PKR14.61340 KHR
5 PKR73.06700 KHR
10 PKR146.13400 KHR
20 PKR292.26800 KHR
50 PKR730.67000 KHR
100 PKR1461.34000 KHR
250 PKR3653.35000 KHR
500 PKR7306.70000 KHR
1000 PKR14613.40000 KHR
2000 PKR29226.80000 KHR
5000 PKR73067.00000 KHR
10000 PKR146134.00000 KHR