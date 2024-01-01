500 Pakistan rupisinden Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile PKR → KHR çevirin

1,000₨ PKR = 14,55៛ KHR

10:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → KHR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KHR
1 PKR → KHRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek14,631614,6868
Düşük14,554814,5548
Ortalama14,602414,6064
Değişim-0.39%-0.90%
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1 PKR → KHR istatistikleri

PKR → KHR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 14,6316, en düşük 14,5548 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 14,6024 oldu. PKR → KHR kurundaki değişiklik -0.39 değerindeydi.

PKR → KHR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 14,6868, en düşük 14,5548 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 14,6064 oldu. PKR → KHR kurundaki değişiklik -0.90 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - KHR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94884,4150,7933,6731,4093,75434,541
1 EUR1,055189,0540,8363,8751,4873,9636,439
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,196106,51114,6341,7784,73643,582

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Kamboçya Rieli
1 PKR14,55480 KHR
5 PKR72,77400 KHR
10 PKR145,54800 KHR
20 PKR291,09600 KHR
50 PKR727,74000 KHR
100 PKR1.455,48000 KHR
250 PKR3.638,70000 KHR
500 PKR7.277,40000 KHR
1000 PKR14.554,80000 KHR
2000 PKR29.109,60000 KHR
5000 PKR72.774,00000 KHR
10000 PKR145.548,00000 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Pakistan Rupisi
1 KHR0,06871 PKR
5 KHR0,34353 PKR
10 KHR0,68706 PKR
20 KHR1,37412 PKR
50 KHR3,43530 PKR
100 KHR6,87060 PKR
250 KHR17,17650 PKR
500 KHR34,35300 PKR
1000 KHR68,70600 PKR
2000 KHR137,41200 PKR
5000 KHR343,53000 PKR
10000 KHR687,06000 PKR