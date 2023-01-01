ريال كمبودي إلى بيزو أرجنتيني

تحويل KHR إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ khr
٨٥٫٠٥ ars

1.00000 KHR = 0.08505 ARS

متوسط سعر صرف السوق عند 17:12 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

KHR إلى ARS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 ARS
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86661.066188.62971.436141.659560.96418.3154
1GBP1.1539311.23015102.2681.657141.914931.1123921.1337
1USD0.9380.812909183.13451.34711.556660.904217.1798
1INR0.01128290.009778240.012028710.01620390.01872460.01087640.206651

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

KHR إلى USD

KHR إلى CAD

KHR إلى AUD

KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

KHR إلى CZK

KHR إلى INR

KHR إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل ريال كمبوديا / Argentine Peso
1 KHR0.08505 ARS
5 KHR0.42524 ARS
10 KHR0.85049 ARS
20 KHR1.70097 ARS
50 KHR4.25243 ARS
100 KHR8.50486 ARS
250 KHR21.26215 ARS
500 KHR42.52430 ARS
1000 KHR85.04860 ARS
2000 KHR170.09720 ARS
5000 KHR425.24300 ARS
10000 KHR850.48600 ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / ريال كمبوديا
1 ARS11.75800 KHR
5 ARS58.79000 KHR
10 ARS117.58000 KHR
20 ARS235.16000 KHR
50 ARS587.90000 KHR
100 ARS1175.80000 KHR
250 ARS2939.50000 KHR
500 ARS5879.00000 KHR
1000 ARS11758.00000 KHR
2000 ARS23516.00000 KHR
5000 ARS58790.00000 KHR
10000 ARS117580.00000 KHR