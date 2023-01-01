ريال كمبودي إلى كرونة نروجية

تحويل KHR إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ khr
٢٫٦٢ nok

1.00000 KHR = 0.00262 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 17:22 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

KHR إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 NOK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.066488.65461.435961.65990.9640518.3025
1GBP1.1536711.2303102.281.656661.915011.1121921.1155
1USD0.937750.81281183.13451.346551.556540.9040517.1629
1INR0.01127970.009777050.012028710.01619720.01872320.01087450.206447

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

KHR إلى USD

KHR إلى CAD

KHR إلى AUD

KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

KHR إلى CZK

KHR إلى INR

KHR إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل ريال كمبوديا / كروني نرويجي
1 KHR0.00262 NOK
5 KHR0.01309 NOK
10 KHR0.02618 NOK
20 KHR0.05236 NOK
50 KHR0.13091 NOK
100 KHR0.26182 NOK
250 KHR0.65455 NOK
500 KHR1.30910 NOK
1000 KHR2.61820 NOK
2000 KHR5.23640 NOK
5000 KHR13.09100 NOK
10000 KHR26.18200 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / ريال كمبوديا
1 NOK381.94200 KHR
5 NOK1909.71000 KHR
10 NOK3819.42000 KHR
20 NOK7638.84000 KHR
50 NOK19097.10000 KHR
100 NOK38194.20000 KHR
250 NOK95485.50000 KHR
500 NOK190971.00000 KHR
1000 NOK381942.00000 KHR
2000 NOK763884.00000 KHR
5000 NOK1909710.00000 KHR
10000 NOK3819420.00000 KHR