Kamboçya rielinden Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile KHR → NOK çevirin

1.000 khr
2,59 nok

1.00000 KHR = 0.00259 NOK

08:49 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1 USD11.352951.539290.931657.193623.703583.02840.796781
1 CAD0.73912611.137730.6885845.3169717.519261.36840.588921
1 AUD0.649650.87894410.6052264.6733215.39953.93940.517629
1 EUR1.07341.452261.6522717.7216125.442589.12270.855275

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kamboçya rielinden Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

KHR → CAD

KHR → AUD

KHR → EUR

KHR → CNY

KHR → CZK

KHR → INR

KHR → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Norveç Kronu
1 KHR0.00259 NOK
5 KHR0.01296 NOK
10 KHR0.02593 NOK
20 KHR0.05186 NOK
50 KHR0.12965 NOK
100 KHR0.25929 NOK
250 KHR0.64823 NOK
500 KHR1.29645 NOK
1000 KHR2.59291 NOK
2000 KHR5.18582 NOK
5000 KHR12.96455 NOK
10000 KHR25.92910 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Kamboçya Rieli
1 NOK385.66800 KHR
5 NOK1928.34000 KHR
10 NOK3856.68000 KHR
20 NOK7713.36000 KHR
50 NOK19283.40000 KHR
100 NOK38566.80000 KHR
250 NOK96417.00000 KHR
500 NOK192834.00000 KHR
1000 NOK385668.00000 KHR
2000 NOK771336.00000 KHR
5000 NOK1928340.00000 KHR
10000 NOK3856680.00000 KHR