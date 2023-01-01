ريال كمبودي إلى درهم مغربي

تحويل KHR إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ khr
٢٫٥٠ mad

1.00000 KHR = 0.00250 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 17:20 UTC
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KHR إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.0663588.65051.435951.659950.96418.3081
1GBP1.1535411.23015102.2681.656521.914931.1120121.1203
1USD0.937750.812909183.13451.34661.556660.90417.1689
1INR0.01128030.009778240.012028710.01619780.01872460.01087390.20652

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

KHR إلى USD

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KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / الدرهم المغربي
1 KHR0.00250 MAD
5 KHR0.01249 MAD
10 KHR0.02499 MAD
20 KHR0.04998 MAD
50 KHR0.12495 MAD
100 KHR0.24990 MAD
250 KHR0.62474 MAD
500 KHR1.24949 MAD
1000 KHR2.49898 MAD
2000 KHR4.99796 MAD
5000 KHR12.49490 MAD
10000 KHR24.98980 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / ريال كمبوديا
1 MAD400.16300 KHR
5 MAD2000.81500 KHR
10 MAD4001.63000 KHR
20 MAD8003.26000 KHR
50 MAD20008.15000 KHR
100 MAD40016.30000 KHR
250 MAD100040.75000 KHR
500 MAD200081.50000 KHR
1000 MAD400163.00000 KHR
2000 MAD800326.00000 KHR
5000 MAD2000815.00000 KHR
10000 MAD4001630.00000 KHR