Kamboçya rielinden Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile KHR → MAD çevirin

1.000 khr
2,47 mad

1.00000 KHR = 0.00247 MAD

08:47 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1 USD11.353051.539290.931657.193623.705883.03050.796781
1 CAD0.73907111.137640.6885335.3165817.519861.36540.588878
1 AUD0.649650.87900910.6052264.6733215.400553.94080.517629
1 EUR1.07341.452361.6522717.7216125.44589.12490.855245

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Kamboçya rielinden Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

KHR → CAD

KHR → AUD

KHR → EUR

KHR → CNY

KHR → CZK

KHR → INR

KHR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Fas Dirhemi
1 KHR0.00247 MAD
5 KHR0.01235 MAD
10 KHR0.02470 MAD
20 KHR0.04941 MAD
50 KHR0.12351 MAD
100 KHR0.24703 MAD
250 KHR0.61757 MAD
500 KHR1.23514 MAD
1000 KHR2.47028 MAD
2000 KHR4.94056 MAD
5000 KHR12.35140 MAD
10000 KHR24.70280 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Kamboçya Rieli
1 MAD404.81200 KHR
5 MAD2024.06000 KHR
10 MAD4048.12000 KHR
20 MAD8096.24000 KHR
50 MAD20240.60000 KHR
100 MAD40481.20000 KHR
250 MAD101203.00000 KHR
500 MAD202406.00000 KHR
1000 MAD404812.00000 KHR
2000 MAD809624.00000 KHR
5000 MAD2024060.00000 KHR
10000 MAD4048120.00000 KHR