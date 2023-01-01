ريال كمبودي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل KHR إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ khr
٠٫٤١ nzd

1.00000 KHR = 0.00041 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 17:22 UTC
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KHR إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.066488.65461.435961.65990.9640518.3025
1GBP1.1536711.2303102.281.656661.915011.1121921.1155
1USD0.937750.81281183.13451.346551.556540.9040517.1629
1INR0.01127970.009777050.012028710.01619720.01872320.01087450.206447

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / دولار نيوزيلندي
1 KHR0.00041 NZD
5 KHR0.00205 NZD
10 KHR0.00409 NZD
20 KHR0.00819 NZD
50 KHR0.02047 NZD
100 KHR0.04094 NZD
250 KHR0.10236 NZD
500 KHR0.20471 NZD
1000 KHR0.40942 NZD
2000 KHR0.81885 NZD
5000 KHR2.04712 NZD
10000 KHR4.09424 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / ريال كمبوديا
1 NZD2442.46000 KHR
5 NZD12212.30000 KHR
10 NZD24424.60000 KHR
20 NZD48849.20000 KHR
50 NZD122123.00000 KHR
100 NZD244246.00000 KHR
250 NZD610615.00000 KHR
500 NZD1221230.00000 KHR
1000 NZD2442460.00000 KHR
2000 NZD4884920.00000 KHR
5000 NZD12212300.00000 KHR
10000 NZD24424600.00000 KHR