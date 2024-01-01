Kamboçya rielinden Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile KHR → NZD çevirin

1.000 khr
0,40 nzd

1.00000 KHR = 0.00040 NZD

08:49 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1 USD11.352951.539290.931657.193623.703583.02840.796781
1 CAD0.73912611.137730.6885845.3169717.519261.36840.588921
1 AUD0.649650.87894410.6052264.6733215.39953.93940.517629
1 EUR1.07341.452261.6522717.7216125.442589.12270.855275

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Kamboçya rielinden Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

KHR → CAD

KHR → AUD

KHR → EUR

KHR → CNY

KHR → CZK

KHR → INR

KHR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Yeni Zelanda Doları
1 KHR0.00040 NZD
5 KHR0.00201 NZD
10 KHR0.00403 NZD
20 KHR0.00806 NZD
50 KHR0.02015 NZD
100 KHR0.04030 NZD
250 KHR0.10074 NZD
500 KHR0.20148 NZD
1000 KHR0.40295 NZD
2000 KHR0.80590 NZD
5000 KHR2.01476 NZD
10000 KHR4.02951 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Kamboçya Rieli
1 NZD2481.69000 KHR
5 NZD12408.45000 KHR
10 NZD24816.90000 KHR
20 NZD49633.80000 KHR
50 NZD124084.50000 KHR
100 NZD248169.00000 KHR
250 NZD620422.50000 KHR
500 NZD1240845.00000 KHR
1000 NZD2481690.00000 KHR
2000 NZD4963380.00000 KHR
5000 NZD12408450.00000 KHR
10000 NZD24816900.00000 KHR