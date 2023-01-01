10 ريال كمبودي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل KHR إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٠ khr
٠٫٠٠ nzd

1.00000 KHR = 0.00041 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 07:03
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KHR إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1USD11.37221.585040.94477.317523.259583.14450.822402
1CAD0.72875711.155110.6884815.3326816.951160.59210.599331
1AUD0.63090.86572110.5960324.6166114.674452.45590.518854
1EUR1.05851.452471.6777617.7455724.62188.00850.8708

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الريالات الكمبودية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / دولار نيوزيلندي
1 KHR0.00041 NZD
5 KHR0.00207 NZD
10 KHR0.00415 NZD
20 KHR0.00830 NZD
50 KHR0.02075 NZD
100 KHR0.04150 NZD
250 KHR0.10375 NZD
500 KHR0.20750 NZD
1000 KHR0.41499 NZD
2000 KHR0.82999 NZD
5000 KHR2.07497 NZD
10000 KHR4.14994 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / ريال كمبوديا
1 NZD2409.67000 KHR
5 NZD12048.35000 KHR
10 NZD24096.70000 KHR
20 NZD48193.40000 KHR
50 NZD120483.50000 KHR
100 NZD240967.00000 KHR
250 NZD602417.50000 KHR
500 NZD1204835.00000 KHR
1000 NZD2409670.00000 KHR
2000 NZD4819340.00000 KHR
5000 NZD12048350.00000 KHR
10000 NZD24096700.00000 KHR