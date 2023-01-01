ريال كمبودي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل KHR إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ khr
١٫٦٤ ttd

1.00000 KHR = 0.00164 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 17:25 UTC
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KHR إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.0667588.68371.436541.659920.964218.3095
1GBP1.1535411.23055102.3011.657121.914811.1122421.1209
1USD0.93740.812645183.13451.346651.556060.90417.1638
1INR0.0112760.009775060.012028710.01619840.01871730.01087390.206458

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / دولار ترينيداد وتوباغو
1 KHR0.00164 TTD
5 KHR0.00822 TTD
10 KHR0.01645 TTD
20 KHR0.03290 TTD
50 KHR0.08225 TTD
100 KHR0.16450 TTD
250 KHR0.41125 TTD
500 KHR0.82249 TTD
1000 KHR1.64499 TTD
2000 KHR3.28998 TTD
5000 KHR8.22495 TTD
10000 KHR16.44990 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / ريال كمبوديا
1 TTD607.90500 KHR
5 TTD3039.52500 KHR
10 TTD6079.05000 KHR
20 TTD12158.10000 KHR
50 TTD30395.25000 KHR
100 TTD60790.50000 KHR
250 TTD151976.25000 KHR
500 TTD303952.50000 KHR
1000 TTD607905.00000 KHR
2000 TTD1215810.00000 KHR
5000 TTD3039525.00000 KHR
10000 TTD6079050.00000 KHR