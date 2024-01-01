Kamboçya rielinden Trinidad ve Tobago dolarına

Reel döviz kuru ile KHR → TTD çevirin

1.000 khr
1,66 ttd

1.00000 KHR = 0.00166 TTD

06:25 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855191.073289.10851.45221.652480.9482818.3142
1 GBP1.1693311.25495104.1991.698141.932331.1088521.4157
1 USD0.93180.796844183.03071.353151.539760.8836517.065
1 INR0.01122230.009596990.012043710.0162970.01854450.01064240.205526

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kamboçya rielinden Trinidad ve Tobago dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TTD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → TTD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

KHR → CAD

KHR → AUD

KHR → EUR

KHR → CNY

KHR → CZK

KHR → INR

KHR → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Trinidad ve Tobago Doları
1 KHR0.00166 TTD
5 KHR0.00830 TTD
10 KHR0.01661 TTD
20 KHR0.03321 TTD
50 KHR0.08303 TTD
100 KHR0.16607 TTD
250 KHR0.41517 TTD
500 KHR0.83034 TTD
1000 KHR1.66069 TTD
2000 KHR3.32138 TTD
5000 KHR8.30345 TTD
10000 KHR16.60690 TTD
Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / Kamboçya Rieli
1 TTD602.15800 KHR
5 TTD3010.79000 KHR
10 TTD6021.58000 KHR
20 TTD12043.16000 KHR
50 TTD30107.90000 KHR
100 TTD60215.80000 KHR
250 TTD150539.50000 KHR
500 TTD301079.00000 KHR
1000 TTD602158.00000 KHR
2000 TTD1204316.00000 KHR
5000 TTD3010790.00000 KHR
10000 TTD6021580.00000 KHR