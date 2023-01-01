ريال كمبودي إلى فرنك سويسري

تحويل KHR إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ khr
٢٧ xpf

1.00000 KHR = 0.02722 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 17:25 UTC
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KHR إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866851.0668588.6921.436351.659690.964218.3067
1GBP1.153611.2307102.3141.656951.914591.112321.1183
1USD0.937350.812546183.13451.346351.555690.903817.1596
1INR0.0112750.009773870.012028710.01619480.0187130.01087150.206408

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / فرنك الـ CFP
1 KHR0.02722 XPF
5 KHR0.13611 XPF
10 KHR0.27221 XPF
20 KHR0.54442 XPF
50 KHR1.36106 XPF
100 KHR2.72211 XPF
250 KHR6.80527 XPF
500 KHR13.61055 XPF
1000 KHR27.22110 XPF
2000 KHR54.44220 XPF
5000 KHR136.10550 XPF
10000 KHR272.21100 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / ريال كمبوديا
1 XPF36.73620 KHR
5 XPF183.68100 KHR
10 XPF367.36200 KHR
20 XPF734.72400 KHR
50 XPF1836.81000 KHR
100 XPF3673.62000 KHR
250 XPF9184.05000 KHR
500 XPF18368.10000 KHR
1000 XPF36736.20000 KHR
2000 XPF73472.40000 KHR
5000 XPF183681.00000 KHR
10000 XPF367362.00000 KHR