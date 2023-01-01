100 فرنك سويسري إلى ريال كمبودي

تحويل XPF إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

100 xpf
3734.02 khr

1.00000 XPF = 37.34020 KHR

Mid-market exchange rate at 03:04
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أعلى العملات

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11.352118.27310.9230583.2130.8073961.546071.37065
1 SGD0.73959113.51460.68268861.54350.5971421.143461.01372
1 ZAR0.05472530.07399410.05051484.553850.04418490.08460920.0750092
1 EUR1.083351.464819.7962190.14880.87471.674941.48489

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / ريال كمبوديا
1 XPF37.34020 KHR
5 XPF186.70100 KHR
10 XPF373.40200 KHR
20 XPF746.80400 KHR
50 XPF1867.01000 KHR
100 XPF3734.02000 KHR
250 XPF9335.05000 KHR
500 XPF18670.10000 KHR
1000 XPF37340.20000 KHR
2000 XPF74680.40000 KHR
5000 XPF186701.00000 KHR
10000 XPF373402.00000 KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / فرنك الـ CFP
1 KHR0.02678 XPF
5 KHR0.13390 XPF
10 KHR0.26781 XPF
20 KHR0.53562 XPF
50 KHR1.33904 XPF
100 KHR2.67808 XPF
250 KHR6.69520 XPF
500 KHR13.39040 XPF
1000 KHR26.78080 XPF
2000 KHR53.56160 XPF
5000 KHR133.90400 XPF
10000 KHR267.80800 XPF