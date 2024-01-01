Kamboçya rielinden CFP frangına

Reel döviz kuru ile KHR → XPF çevirin

1.000 khr
27 xpf

1.00000 KHR = 0.02732 XPF

05:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855131.073189.09731.452171.652450.9478518.3149
1 GBP1.1694111.25495104.1961.698261.932481.1084321.4186
1 USD0.931850.796844183.0281.353251.539880.8832517.0673
1 INR0.01122370.00959730.012044110.01629870.01854660.0106380.205561

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Kamboçya rielinden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

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KHR → EUR

KHR → CNY

KHR → CZK

KHR → INR

KHR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / CFP Frangı
1 KHR0.02732 XPF
5 KHR0.13659 XPF
10 KHR0.27318 XPF
20 KHR0.54637 XPF
50 KHR1.36592 XPF
100 KHR2.73184 XPF
250 KHR6.82960 XPF
500 KHR13.65920 XPF
1000 KHR27.31840 XPF
2000 KHR54.63680 XPF
5000 KHR136.59200 XPF
10000 KHR273.18400 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Kamboçya Rieli
1 XPF36.60530 KHR
5 XPF183.02650 KHR
10 XPF366.05300 KHR
20 XPF732.10600 KHR
50 XPF1830.26500 KHR
100 XPF3660.53000 KHR
250 XPF9151.32500 KHR
500 XPF18302.65000 KHR
1000 XPF36605.30000 KHR
2000 XPF73210.60000 KHR
5000 XPF183026.50000 KHR
10000 XPF366053.00000 KHR