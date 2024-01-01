500 İsviçre frangından Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile XPF → KHR çevirin

500 xpf
18.690,45 khr

1,000₣ XPF = 37,38៛ KHR

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → KHR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → KHRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek37,569737,5697
Düşük37,061436,5958
Ortalama37,359037,1326
Değişim0.86%2.07%
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1 XPF → KHR istatistikleri

XPF → KHR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 37,5697, en düşük 37,0614 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 37,3590 oldu. XPF → KHR kurundaki değişiklik 0.86 değerindeydi.

XPF → KHR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 37,5697, en düşük 36,5958 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 37,1326 oldu. XPF → KHR kurundaki değişiklik 2.07 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Kamboçya Rieli
1 XPF37,38090 KHR
5 XPF186,90450 KHR
10 XPF373,80900 KHR
20 XPF747,61800 KHR
50 XPF1.869,04500 KHR
100 XPF3.738,09000 KHR
250 XPF9.345,22500 KHR
500 XPF18.690,45000 KHR
1000 XPF37.380,90000 KHR
2000 XPF74.761,80000 KHR
5000 XPF186.904,50000 KHR
10000 XPF373.809,00000 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / CFP Frangı
1 KHR0,02675 XPF
5 KHR0,13376 XPF
10 KHR0,26752 XPF
20 KHR0,53503 XPF
50 KHR1,33758 XPF
100 KHR2,67516 XPF
250 KHR6,68790 XPF
500 KHR13,37580 XPF
1000 KHR26,75160 XPF
2000 KHR53,50320 XPF
5000 KHR133,75800 XPF
10000 KHR267,51600 XPF