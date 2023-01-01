ريال كمبودي إلى دينار بحريني

تحويل KHR إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ khr
٠٫٠٩٢ bhd

1.00000 KHR = 0.00009 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 16:47 UTC
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KHR إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866751.06688.62141.436171.660050.963918.3139
1GBP1.1537411.23102.2551.657121.915441.1120921.1314
1USD0.93810.813008183.13451.347251.557270.9040517.18
1INR0.0112840.009779430.012028710.01620570.01873190.01087450.206653

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / Bahraini Dinar
1 KHR0.00009 BHD
5 KHR0.00046 BHD
10 KHR0.00092 BHD
20 KHR0.00183 BHD
50 KHR0.00458 BHD
100 KHR0.00916 BHD
250 KHR0.02290 BHD
500 KHR0.04580 BHD
1000 KHR0.09161 BHD
2000 KHR0.18322 BHD
5000 KHR0.45804 BHD
10000 KHR0.91609 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / ريال كمبوديا
1 BHD10916.00000 KHR
5 BHD54580.00000 KHR
10 BHD109160.00000 KHR
20 BHD218320.00000 KHR
50 BHD545800.00000 KHR
100 BHD1091600.00000 KHR
250 BHD2729000.00000 KHR
500 BHD5458000.00000 KHR
1000 BHD10916000.00000 KHR
2000 BHD21832000.00000 KHR
5000 BHD54580000.00000 KHR
10000 BHD109160000.00000 KHR