1 دينار بحريني إلى ريال كمبودي

تحويل BHD إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

1 bhd
11032.30 khr

1.00000 BHD = 11032.30000 KHR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:52 UTC
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BHD إلى KHR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 KHR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / ريال كمبوديا
1 BHD11032.30000 KHR
5 BHD55161.50000 KHR
10 BHD110323.00000 KHR
20 BHD220646.00000 KHR
50 BHD551615.00000 KHR
100 BHD1103230.00000 KHR
250 BHD2758075.00000 KHR
500 BHD5516150.00000 KHR
1000 BHD11032300.00000 KHR
2000 BHD22064600.00000 KHR
5000 BHD55161500.00000 KHR
10000 BHD110323000.00000 KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / Bahraini Dinar
1 KHR0.00009 BHD
5 KHR0.00045 BHD
10 KHR0.00091 BHD
20 KHR0.00181 BHD
50 KHR0.00453 BHD
100 KHR0.00906 BHD
250 KHR0.02266 BHD
500 KHR0.04532 BHD
1000 KHR0.09064 BHD
2000 KHR0.18129 BHD
5000 KHR0.45322 BHD
10000 KHR0.90643 BHD