5000 ريال كمبودي إلى دينار بحريني

تحويل KHR إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ khr
٠٫٤٥٦ bhd

1.00000 KHR = 0.00009 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 05:32
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KHR إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1USD11.371151.583660.94557.3173523.267383.160.823113
1CAD0.72931511.154980.6895945.3366516.969960.64980.600309
1AUD0.631450.86581310.5970594.6205414.692152.51140.519755
1EUR1.05761.450131.6748817.7388324.608587.950.8705

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الريالات الكمبودية

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KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / Bahraini Dinar
1 KHR0.00009 BHD
5 KHR0.00046 BHD
10 KHR0.00091 BHD
20 KHR0.00182 BHD
50 KHR0.00456 BHD
100 KHR0.00912 BHD
250 KHR0.02280 BHD
500 KHR0.04560 BHD
1000 KHR0.09121 BHD
2000 KHR0.18242 BHD
5000 KHR0.45605 BHD
10000 KHR0.91209 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / ريال كمبوديا
1 BHD10963.80000 KHR
5 BHD54819.00000 KHR
10 BHD109638.00000 KHR
20 BHD219276.00000 KHR
50 BHD548190.00000 KHR
100 BHD1096380.00000 KHR
250 BHD2740950.00000 KHR
500 BHD5481900.00000 KHR
1000 BHD10963800.00000 KHR
2000 BHD21927600.00000 KHR
5000 BHD54819000.00000 KHR
10000 BHD109638000.00000 KHR