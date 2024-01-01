Kamboçya rielinden Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile KHR → BHD çevirin

1.000 khr
0,092 bhd

1.00000 KHR = 0.00009 BHD

08:41 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1 USD11.353351.539290.931657.193623.714283.02790.796718
1 CAD0.73890711.137390.6884125.315417.522861.34990.5887
1 AUD0.649650.87920410.6052554.6733215.405953.93910.517588
1 EUR1.073351.452621.652217.7212525.45489.1180.855145

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Kamboçya rielinden Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

KHR → CAD

KHR → AUD

KHR → EUR

KHR → CNY

KHR → CZK

KHR → INR

KHR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Bahreyn Dinarı
1 KHR0.00009 BHD
5 KHR0.00046 BHD
10 KHR0.00092 BHD
20 KHR0.00185 BHD
50 KHR0.00462 BHD
100 KHR0.00925 BHD
250 KHR0.02312 BHD
500 KHR0.04624 BHD
1000 KHR0.09248 BHD
2000 KHR0.18495 BHD
5000 KHR0.46238 BHD
10000 KHR0.92476 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Kamboçya Rieli
1 BHD10813.70000 KHR
5 BHD54068.50000 KHR
10 BHD108137.00000 KHR
20 BHD216274.00000 KHR
50 BHD540685.00000 KHR
100 BHD1081370.00000 KHR
250 BHD2703425.00000 KHR
500 BHD5406850.00000 KHR
1000 BHD10813700.00000 KHR
2000 BHD21627400.00000 KHR
5000 BHD54068500.00000 KHR
10000 BHD108137000.00000 KHR