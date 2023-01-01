ريال كمبودي إلى بات تايلاندي

تحويل KHR إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

1000 khr
8.78 thb

1.00000 KHR = 0.00878 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 17:23 UTC
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KHR إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866851.066888.68791.436391.659610.964118.3085
1GBP1.153611.23065102.3091.657011.914511.1121921.1205
1USD0.93740.812579183.13451.346451.555690.9037517.1621
1INR0.01127550.009774270.012028710.0161960.0187130.01087090.206438

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

KHR إلى USD

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KHR إلى EUR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / باهت تايلندي
1 KHR0.00878 THB
5 KHR0.04391 THB
10 KHR0.08783 THB
20 KHR0.17565 THB
50 KHR0.43913 THB
100 KHR0.87825 THB
250 KHR2.19563 THB
500 KHR4.39125 THB
1000 KHR8.78250 THB
2000 KHR17.56500 THB
5000 KHR43.91250 THB
10000 KHR87.82500 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / ريال كمبوديا
1 THB113.86300 KHR
5 THB569.31500 KHR
10 THB1138.63000 KHR
20 THB2277.26000 KHR
50 THB5693.15000 KHR
100 THB11386.30000 KHR
250 THB28465.75000 KHR
500 THB56931.50000 KHR
1000 THB113863.00000 KHR
2000 THB227726.00000 KHR
5000 THB569315.00000 KHR
10000 THB1138630.00000 KHR