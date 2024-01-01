Kamboçya rielinden Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile KHR → THB çevirin

1.000 khr
8,87 thb

1.00000 KHR = 0.00887 THB

08:52 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1 USD11.353151.539760.93187.193623.706983.03070.796844
1 CAD0.73901611.137910.688615.3161917.519661.3610.588881
1 AUD0.649450.87880310.6051534.6718815.396453.92430.517511
1 EUR1.07321.45221.6524817.7201725.44289.10850.85519

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Kamboçya rielinden Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

KHR → CAD

KHR → AUD

KHR → EUR

KHR → CNY

KHR → CZK

KHR → INR

KHR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Tayland Bahtı
1 KHR0.00887 THB
5 KHR0.04436 THB
10 KHR0.08872 THB
20 KHR0.17744 THB
50 KHR0.44359 THB
100 KHR0.88718 THB
250 KHR2.21794 THB
500 KHR4.43588 THB
1000 KHR8.87176 THB
2000 KHR17.74352 THB
5000 KHR44.35880 THB
10000 KHR88.71760 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Kamboçya Rieli
1 THB112.71700 KHR
5 THB563.58500 KHR
10 THB1127.17000 KHR
20 THB2254.34000 KHR
50 THB5635.85000 KHR
100 THB11271.70000 KHR
250 THB28179.25000 KHR
500 THB56358.50000 KHR
1000 THB112717.00000 KHR
2000 THB225434.00000 KHR
5000 THB563585.00000 KHR
10000 THB1127170.00000 KHR