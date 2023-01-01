ريال كمبودي إلى ين ياباني

تحويل KHR إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ khr
٣٦ jpy

1.00000 KHR = 0.03585 JPY

متوسط سعر صرف السوق عند 17:18 UTC
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KHR إلى JPY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.066488.65461.436071.660280.9640518.3117
1GBP1.1535411.2301102.2641.656511.915151.1120721.1227
1USD0.937750.812942183.13451.346651.55690.904117.1715
1INR0.01127970.009778640.012028710.01619840.01872750.01087510.206551

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / ين ياباني
1 KHR0.03585 JPY
5 KHR0.17924 JPY
10 KHR0.35848 JPY
20 KHR0.71696 JPY
50 KHR1.79241 JPY
100 KHR3.58481 JPY
250 KHR8.96203 JPY
500 KHR17.92405 JPY
1000 KHR35.84810 JPY
2000 KHR71.69620 JPY
5000 KHR179.24050 JPY
10000 KHR358.48100 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / ريال كمبوديا
100 JPY2789.55000 KHR
1000 JPY27895.50000 KHR
1500 JPY41843.25000 KHR
2000 JPY55791.00000 KHR
3000 JPY83686.50000 KHR
5000 JPY139477.50000 KHR
5400 JPY150635.70000 KHR
10000 JPY278955.00000 KHR
15000 JPY418432.50000 KHR
20000 JPY557910.00000 KHR
25000 JPY697387.50000 KHR
30000 JPY836865.00000 KHR