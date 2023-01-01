ريال كمبودي إلى سيدي غاني

تحويل KHR إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

1000 khr
2.72 ghs

1.00000 KHR = 0.00272 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 17:17 UTC
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KHR إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.066288.6381.43591.659710.963818.3171
1GBP1.153811.23015102.2681.65671.914931.1120321.1337
1USD0.937750.812909183.13451.346751.556660.9039517.1798
1INR0.01128180.009778240.012028710.01619970.01872460.01087330.206651

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / Ghanaian Cedi
1 KHR0.00272 GHS
5 KHR0.01361 GHS
10 KHR0.02722 GHS
20 KHR0.05444 GHS
50 KHR0.13609 GHS
100 KHR0.27218 GHS
250 KHR0.68044 GHS
500 KHR1.36088 GHS
1000 KHR2.72175 GHS
2000 KHR5.44350 GHS
5000 KHR13.60875 GHS
10000 KHR27.21750 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / ريال كمبوديا
1 GHS367.41100 KHR
5 GHS1837.05500 KHR
10 GHS3674.11000 KHR
20 GHS7348.22000 KHR
50 GHS18370.55000 KHR
100 GHS36741.10000 KHR
250 GHS91852.75000 KHR
500 GHS183705.50000 KHR
1000 GHS367411.00000 KHR
2000 GHS734822.00000 KHR
5000 GHS1837055.00000 KHR
10000 GHS3674110.00000 KHR